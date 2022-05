Posílat peníze bude možné i bez čísla účtu, plánují banky. Postačí znát telefon

Posílání peněz bez zadání čísla účtu začne Česká bankovní asociace testovat letos v létě, naplno by chtěla platby na kontakt spustit od příštího roku. „Předpokládáme, že službu budeme moci spustit od nového roku, pokud testování neodhalí nečekané komplikace a budou připraveny i jednotlivé banky, které se nyní na projektu podílejí. Začínáme s mobilními čísly, ale do budoucna by se systém mohl rozšířit i o další možné kontakty pro párování s číslem účtu, jako například o emailové adresy,“ uvedl člen bankovní rady České národní banky Oldřich Dědek.

Role centrální banky je klíčová, bude spravovat registr propojující telefonní čísla a čísla účtů. Bance plátce pak ČNB na dotaz sdělí, jestli je telefonní číslo v registru uvedeno, a pokud ano, sdělí i číslo účtu příjemce. Z komerčních bankovních ústavů se zatím přihlásilo k platbám na kontakt devět. Jejich klienti se budou muset do nové služby sami přihlásit a provázat telefonní číslo s číslem svého účtu.