Začíná výplata vkladů klientům Sberbank. Česká národní banka varuje před dezinformacemi

„Výplata náhrad je stanovena na dobu tří let a naše doporučení i klientům je, aby v případě, že tyto prostředky okamžitě nepotřebují, tak aby návštěvu rozvrstvili do dalších dnů, týdnů, měsíců, protože my jsme připraveni po celou dobu tuto výplatu realizovat,“ ubezpečil Vlažný s tím, že zatím i komunikace mezi klienty a bankou probíhá bez problémů.

Živo bylo také v pobočce Komerční banky v jihlavské Palackého ulici, lidé stále přicházeli. Po 08:30 nemuseli dlouho čekat. Odcházející, byli podle svých slov s odbavením spokojení. Podnikatele směřují šipky do jedné odbavovací místnosti a fyzické osoby do jiných prostor o patro výš.

Kraji Vysočina v bance, která má vazby na Rusko, zůstalo 2,4 miliardy korun. Příspěvkové organizace kraje mají ve Sberbank zadržených 334 milionů korun. O náhradu podle údajů kraje mohou požádat i jeho příspěvkové organizace, samotného kraje se tento termín netýká. K penězům by se zřejmě mohl dostat až likvidací aktiv banky.

Výběry probíhají bez problémů

V Liberci byla menší fronta před Komerční bankou jen před otevřením. „Přišel jsem na půl devátou a za pět minut jsem byl venku. Vzali mě hned a vyřízeno bez problémů. Peníze jsem si nechal převést na jiný účet,“ řekl jeden z klientů.

V Olomouci se ráno fronty před pobočkou KB v centru města netvořily. Okolo 9:00 ve vestibulu čekali tři klienti. Pracovníci banky postupně lidi pouštěli dovnitř a vyřizovali agendu, provoz byl plynulý. Ani v Ústí nad Labem nebyla žádná fronta, zatímco v Brně stáli před jednou z poboček Komerční banky lidé ve frontě už před 8:00, kdy banky otvírala. I mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek ráno potvrdil, že výplata vkladů klientům Sberbank je zatím na pobočkách banky bez problémů a plynulá.