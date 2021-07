Nárazu do dluhové zdi lze zabránit. Vláda by ale musela každoročně ušetřit o dvacet miliard korun více, než plánuje, říká ekonom Pavel

Letošní rok je skutečně extrémní v rozsahu fiskální expanze, která je realizována nejen snížením daní, ale třeba i nárůstem důchodů a dalšími výdaji. Často se říká, že se to dělá teď obráceně proti situaci 2009 a že to je samozřejmě lepší. Ano, rozhodně by nebylo dobré letos dělat fiskální restrikci, na to je ještě příliš brzo. Ale na druhou stranu takový rozsah expanze je z mého pohledu neadekvátní a zbytečný. Nadměrně si zužujeme manévrovací prostor.

A druhá věc je, že i kdybychom si dluhovou brzdu odmysleli, tak konsolidační trajektorie, to znamená, kdy se dostaneme na rozumnou úroveň deficitu ve výši někde kolem jednoho procenta HDP, se protáhla někde na začátek třicátých let. A přece nikdo nemůže předpokládat, že během té dlouhé doby nedojde k nějakým dalším ekonomickým problémům, kdy budeme fiskální politiku zase potřebovat, abychom ekonomice pomohli. A co pak?

Stovky miliard, konkrétně 390, 370 a 343 miliard korun – tak vypadají návrhy rozpočtových schodků pro příští roky. A vyplývá z toho i to, že už v roce 2024 hrozí prolomení takzvané dluhové brzdy, která je stanovená na úrovni 55 procent hrubého domácího produktu, jak zní i varování Národní rozpočtové rady. Nezdá se ale, že by zmíněné fiskální kroky, tedy například rušení zdanění superhrubé mzdy, které kromě covidových opatření zapříčinily nárůst deficitu, finanční trhy nějak zneklidňovaly. Při poslední krizi tomu bylo ale naopak…

Samozřejmě můžete předpokládat, že růst čistých mezd zvýší disponibilní důchod a následně by se to mohlo projevit ve spotřebě, stejně tak i u těch sociálních transferů. Avšak přesun dodatečné spotřeby do veřejných rozpočtů, respektive přínos z toho pro veřejné rozpočty, je menší, než o kolik ony přijdou při snížení daní. A to znamená, že dopady na nerovnováhu jsou jednoznačné.

A následně, když přišel covid, se nerovnováha ještě prohloubila, neboť byla realizována opatření, která s koronavirem přímo nesouvisela. To je například zrušení daně z nabytí nemovitých věcí anebo, a to zejména, zmíněné zrušení zdaňování superhrubé mzdy. Razantní snížení daní vytvořilo obrovskou mezeru mezi stávající úrovní výdajů, které nejsou závislé na cyklu, a daňovými příjmy. A to je hlavní problém, který nyní vidíme.

Já se zatím nedomnívám, že by to byla nějaká systémová záležitost, ale nejsem žádný odborník na klima nebo tyto záležitosti. Nicméně já bych v hodnocení ještě počkal, zatím to vypadá, že to je jednorázová, vysoce atypická událost.

Například u zrušení superhrubé mzdy se ale počítalo s tím, že to bude jen na dva roky. Takže podle vás nebude?

To je z mého pohledu fikce. To o těch dvou letech je jedna věta v důvodové zprávě, která nemá žádnou právní validitu. A druhá věc je, když se dnes podíváte do některých vládních dokumentů, třeba do konvergenčního programu, tak tam už se diskutuje, že by se zvyšování daní dělalo nějak jinak, například přes spotřební daně. Takže už ani ve vládních dokumentech se o tom nemluví.

Vypadá to tak, že to tedy zůstane, jak to je, nebo se to bude případně řešit jinak?

Pravděpodobně, to nikdo neví. Bohužel to v tom zákoně skutečně není a myslím si, že pokud to tak bylo myšleno, tak to tam jednoduše být mělo. A technicky to rozhodně provést lze, platnost na dva roky u nějakého ustanovení a pak třeba změna sazby.

Dá se tedy podle vás ještě odvrátit ten náraz, tedy dosažení dluhové brzdy? Například podle poslance Jana Volného (ANO) razantní konsolidace není možná. Uvedl, že by to mohlo vést k opravdu velké krizi.

Zvrátit to lze. Stačí jen konsolidaci na následující roky udělat o trošku větší.

O kolik? A co by to znamenalo pro každého jednoho Čecha?

Vláda v současné době předpokládá meziroční tempo konsolidace v rozsahu 0,5 procenta HDP. Aby bylo zabráněno dosažení hranice dluhové brzdy, muselo by se každoroční konsolidační úsilí zvýšit na 0,8 procenta HDP. V příštím roce tak vláda předpokládá zlepšení strukturálního salda o 31 miliard korun, bylo by však potřebné ještě zhruba dvacet miliard korun přidat. To by znamenalo zvýšení příjmů, tedy daní, nebo redukci výdajů v rozsahu přibližně 1800 korun na jednoho obyvatele České republiky.

Je nutné provést audit agend

Jaké konkrétní kroky by tedy měla vláda podle vás učinit?

Definuje se to obtížně, záleží na tom, jaká politická reprezentace je a co chce udělat. Jinak by se k tomu měla postavit pravicová a jinak levicová. Někdo může říci, že bude zmíněný problém řešit dominantně škrty. Například že nebude tolik valorizovat důchody, sníží nějaké sociální transfery, omezí platy zaměstnanců a podobně. A jinak se k tomu postaví zřejmě levicová reprezentace, podle které je problém pouze na straně příjmů a tak zvýší daně.

Každá vláda, podle toho, kdo tam bude zastoupen, tak k tomu přistoupí jinak a nedá se jednoduše říci, že jedno je lepší než druhé. Vláda je odrazem většinové společnosti. Ale pravděpodobně, ať tam bude kdokoliv, tak se to nevyřeší jinak než kombinací obou zmíněných cest.

Jaké kroky by tedy měla podle vás měla udělat jakákoliv vláda?

Myslím si, že je nutné provést audit agend. To znamená projít, co stát dělá, a říci, jestli to má nebo nemá dělat. A to co nemá dělat, tak agendu zrušit a zaměstnance propustit.

Co je podle vás zbytečné, aby dělat stát?

To vám neřeknu, protože právě to musí udělat audit agend. Řada činností, které stát dělá, je ale propletená mezi sebou. Já bych nerad něco teď vypíchl, protože skutečně by to nebylo na základě fundamentálnější analýzy.

Týká se to tedy hlavně ministerstev, předpokládám.

Ministerstev nebo třeba dotačních titulů. Je nutné si položit otázku, jestli například skutečně všechny dotační tituly v zemědělství potřebujeme nebo ve sportu či na protidrogovou politiku nebo na podporu vědy a výzkumu a tak dále. To vše se musí projít a říct, zda to funguje. A teď je tady i druhý problém, na který často upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad, a to že v řadě případů stát vůbec nevyhodnocuje, jestli to, co se dělá, funguje a jestli za vynaložené peníze dostal, co chtěl. A to jsou všechno věci, které se nedají dělat jedním škrtem, ale skutečně je potřeba to dělat racionálně a systematicky. Ale hlavně se to má dělat průběžně, nemá to být 'hurá akce'. Ale bohužel se to průběžně v tom rozsahu, v jakém potřebujeme, nedělá.

Dále se domnívám, že při aktuálním stavu veřejných financí nemůžeme myslet na žádný nadstandard. To znamená, že všechny věci jako třeba valorizace, růst mezd zaměstnanců vládního sektoru, by měly jít pouze v základním schématu, minimálním rozsahu. Pokud tedy nejsou kompenzovány nějakým větším propouštěním nebo něčím takovým. Ale zase to propouštění by mělo přijít až ve chvíli, kdy zjistím, že zaměstnance nepotřebuju, protože už tu agendu dělat nebudu.

Plus na výdajové straně je určitě dobré se u veřejných investic snažit maximálně využít evropských prostředků, které máme k dispozici a tím pádem si šetřit národní zdroje.