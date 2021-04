Opravovali, rekonstruovali. Hrady, zámky, hotely i penziony jsou na letní sezonu připraveny

Napříkad Iva Durkajová z Rosic u Brna by ráda vyrazila na dovolenou do západních Čech. Hotel si ale zatím nezamluvila. „Vždy jsem to řešili tak, že jsme si ubytování rezervovali více méně tak týden dva dopředu. Ale nyní čekáme, jak se situace bude vyvíjet.“ Letos plánuje navštívit hlavně hrady a zámky.

Zámek Rosice blízko jejího bydliště je už na návštěvníky připraven. „Máme celý zámek připravený, uklizený, máme ho odzimovaný. Mám tady okruh, který nabízí dvacet plně vybavených místností. Máme také jednu specialitu. Jsme jediný renesanční zámek na světě s protiatomovým krytem,“ říká kastelán Ludvík Vaverka.

Loni se příjmy zámku kvůli pandemii meziročně propadly zhruba o půl milionu korun. Zdražovat ale nebudou. „Zachováme stejné vstupné jako v minulosti, ale zrušíme pondělky. To znamená, že budeme mít otevřeno sedm dní v týdnu,“ plánuje kastelán.