Kvóty na potraviny Senát odmítne, míní Babiš

„Samozřejmě s tím nesouhlasím. Není to reálné a je to v rozporu s evropským právem,“ uvedl Babiš. Nová povinnost se má vztahovat například na vejce, med, květák, zelí, česnek, čerstvé a chlazené hovězí, vepřové a skopové maso. Kvóta se dál má týkat i řepkového a slunečnicového oleje, mléka, sýrů nebo tvarohu.

Předseda vlády je přesvědčen o tom, že předpis nebude platit. „Myslím, že to Senát vrátí a v Poslanecké sněmovně to nedopadne,“ uvedl. Zákon chápe jako určité gesto podpory českých zemědělců, parlamentu ale podle něj nenáleží jej dělat. „Nemůžeme nařizovat zákonem lidem, co mají a nemají nakupovat,“ uvedl.