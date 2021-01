Česko bude muset více spolufinancovat dotace z EU, podíl se zvýší v Praze a pěti krajích

Podle dřívějších informací se v příštím programovém období změní současné pravidlo N+3 na N+2. To znamená, že dotace přidělené v daném roce musí stát vyčerpat nejpozději do dvou let, a ne do tří jako dosud.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) na začátku loňského prosince uvedla, že Česko bude moci v příštím programovém období čerpat z evropských dotací zhruba 960 miliard korun. Proti původnímu návrhu z roku 2018 je to asi o 450 miliard korun více. V současném období může Česko čerpat zhruba 620 miliard korun.