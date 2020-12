Ministerstvo kultury chce podpořit českou televizní tvorbu i videohry

Česká republika by měla obdržet z Evropského fondu obnovy na pomoc ekonomikám zasažených koronavirovou krizí celkem 182 miliard korun. Téměř tři miliardy z toho by nyní rádo využilo ministerstvo kultury. To už také předložilo projekty. Mimo jiné chce vytvořit nový Fond audiovize – ten by znamenal revoluci ve financování audiovizuální a videoherní tvorby.