Česko by mělo bezpečnostní výjimku uplatnit hned na začátku soutěže o Dukovany, soudí Petříček

Bezpečnostní výjimka vůči rizikovým uchazečům by podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) měla být uplatněna hned na začátku tendru na stavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Považuje to za nejčistší způsob. Uvedl také, že tendr by mohl být připraven ještě před parlamentními volbami v příštím roce. Firma ČEZ jej plánovala vypsat do konce roku, premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády minulý týden řekl, že soutěž není připravená.