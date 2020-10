Nezaměstnanost v září zůstala na srpnových 3,8 procenta

V evidenci úřadů práce bylo ke konci září 277 015 nezaměstnaných, což je nejvyšší zářijová hodnota od roku 2017. Meziměsíčně jejich počet ale klesl o 2063. Loni v září bylo v Česku bez práce 2,7 procenta lidí. Údaje zveřejnil Úřad práce ČR.

Podle analytiků růst nezaměstnanosti v Česku teprve přijde. Dosavadní stagnaci čísel způsobují podle nich právě vládní programy na podporu zaměstnanosti, především program Antivirus, který má pomoci udržet zaměstnance ve firmách a bránit propouštění.

Maláčová v této souvislosti připomněla, že se hovořilo o podzimní osmi či dokonce desetiprocentní nezaměstnanosti. Přesnější odhad jejího dalšího vývoje ale neřekla. „V těchto dnech by to bylo věštění z křišťálové koule. Jsme otevřená ekonomika, jsme závislí na tom, co se děje v zahraničí,“ dodala.