V Berlíně se bude jednat o krizi v autoprůmyslu. Merkelová zatím odmítá další úlevy

Nejhůře jsou na tom střední a malí dodavatelé

Krize zasáhla hlavně menší dodavatelské firmy. Zatímco velké automobilové koncerny mohou přejít na výrobu elektromobilů, dodavatelé tuto možnost nemají, uvádí IW.

„Ten, kdo je v tuto chvíli existenčně ohrožen, jsou střední a malé firmy. Zároveň se obtížněji hledají recepty, jak jim pomoci. Částečně tuto poptávku německá vláda plní snížením DPH, která se u většiny výrobků posunula z 19 na 16 procent,“ připomíná zpravodaj ČT.

„V tuto chvíli se řeší koncepty, jak jim finančně pomoci. Jestli by to měly být finanční injekce cílené například na inovace, na investice do budoucích technologií. Mluví se také o sektorovém snížení daní. Všechno jsou to ovšem témata, která jsou velmi sporná,“ uzavírá Jonáš.

Posledních deset let se německý automobilový průmysl „vyvíjel výrazně lépe než zpracovatelský sektor jako celek“, napsal IW, a výrazně tak přispíval k růstu německé ekonomiky. Ještě stále má na hrubém domácím produktu (HDP) Německa podíl téměř deset procent. Přímo a nepřímo odvětví zaměstnává 936 tisíc lidí.