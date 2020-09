Čerpání dotací koronavirus nezastavil, starosty ale trápí přílišná administrativní zátěž

Evropská komise zatím dostala žádosti o proplacení za víc než 283 miliard korun, především za dopravní a regionální projekty. Představuje to 46 procent celkového objemu.

Rekonstrukce se dočkala třeba i jedna z nejstarších škol v Havlíčkově Brodě –⁠ znamená to nové výtahy a sociální zařízení a dokončují se učebny v podkroví.

Před třemi lety začala škola spolu s městem velkou opravu připravovat, letos na začátku roku peníze z Evropy získala, v červnu se začalo stavět. „Je to něco přes jedenáct milionů, evropská dotace je devadesátiprocentní,“ upřesňuje ředitelka ZŠ Štáflova v Havlíčkově Brodě Veronika Prchalová.

Na modernizaci škola čerpá peníze ze současného programového období. Do jeho konce zbývají teď už jen měsíce a celkem má Česko k dispozici 600 miliard. „Na pondělní radě za účasti ministrů jsme zejména apelovali na to, abychom co nejvíce peněz, pokud možno všechny, měli zazávazkovány do konce roku, my jsme na tom ale relativně dobře, protože zazávazkováno už máme více než 555 miliard,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Starosty trápí administrativa, které čelí v žádostech o dotace

Méně spokojení jsou však starostové, a to kvůli administrativní zátěži, kterou musejí při žádostech o dotace řešit. Svaz měst a obcí pro ně ale teď připravil seznam dotačních titulů z jednotlivých resortů. Radnicím tak chtějí zjednodušit přístup k informacím.

„Bohužel, když se na to podívate, jednotlivá ministerstva mají v rámci svých organizací několik druhů výzev, je to velmi náročné se v tom zorientovat,“ konstatuje výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.