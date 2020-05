Smartwings obnoví lety do Splitu. Na nebe se vrací i spoje dalších firem

Rozhodnutí o obnovení linky Smartwings do Splitu přišlo společně s uvolněním cest do Chorvatska. Druhý český dopravce, ČSA, v současnosti provozuje pět pravidelných linek, a to do Paříže, Amsterdamu, Frankfurtu nad Mohanem, Stockholmu a Bukurešti.

V současnosti vedle ČSA létají z Prahy další čtyři dopravci. Provoz po krizi obnovily KLM do Amsterdamu a Eurowings do Düsseldorfu. Bez přerušení fungují linky do Minsku od Belavie a do Sofie od Bulgaria Air.