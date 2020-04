Zakázku na elektronické dálniční známky stále prověřuje policie

Zakázka měla původně vyjít na přibližně 477 milionů korun, ale byla stejně jako ostatní soutěže kvůli vysoké ceně zrušena. Podle vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly by nový tendr měl být více otevřen i komerčním e-shopům. Tím by se cena zakázky měla snížit.

U některých služeb se podle březnového vyjádření ministerstva využijí hotová řešení z jiných projektů a také výsledky práce programátorů z takzvaného hackathonu, pokud to bude možné. V dubnu se podle úřadů ukázalo, že to není možné.

Také zajištění kontroly bude mít na starosti Cendis, celkem by tak IT a kontrolní systém měl vyjít asi na 310 milionů korun. Ještě v lednu byl podle Havlíčka účet za oba systémy 602 milionů korun.

O tři měsíce později je vše jinak. Ředitel Cendisu Jiří Paroubek poukazuje na to, že nový systém musí splňovat požadavky, které účastníkům hackathonu nebyly známy.

Jeho organizátor, majitel digitální agentury Actum Tomáš Vondráček, to vidí z jiného úhlu. „Česká republika má velmi kvalitní manuál, který veřejné instituce mají používat. My jsme to udělali v souladu s tímto manuálem, ale Státní fond dopravní infrastruktury to chce jinak“.

A šéf resortu dopravy Havlíček k tomu uvádí, že je obava „vsadit kartu“na řešení programátorů. „Protože my máme odpovědnost,“ dodává.

Posměch opozice

Celý vývoj sklidil kritiku od opozice. „Kdyby pan premiér a ministr dopravy chtěli na hackathonu pomoc, tak přišli s originálním zadáním, s plnou verzí a netahali všechny za nos,“ řekl poslanec a místopředseda Pirátů Ondřej Profant.

Bývalý ministr dopravy a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura vše hodnotí jako PR akci Andreje Babiše, „aby překryl problémy svého ministra dopravy. Reálně se nic nezměnilo“.

Stát ale pořád počítá s tím, že dálniční známky na příští rok se už fyzicky tisknout nebudou. Na naprogramování e-shopu potřebovali dobrovolníci dva dny. Státu jich zatím zbývá přes 200.