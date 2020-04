Česká ekonomika by se podle analytiků mohla zotavit rychleji než jiné, dříve přijala opatření

Česká ekonomika by mohla při návratu k normálu těžit z toho, že zde byla restriktivní opatření kvůli šíření koronaviru zavedena dříve než jinde. Opatření by totiž mohla být i dříve odstraněna, což by urychlilo zotavení. Firmy by také měly více času i možností připravit se na otevření okolních trhů, vyplývá z vyjádření analytiků.