Česká ekonomika letos poroste o dvě procenta, říká ministerstvo financí

Letos i příští rok by měl být podle MF ekonomický růst tažen výdaji domácností díky růstu mezd a nízké nezaměstnanosti. Spotřebu by mělo podle úřadu podpořit i zvýšení starobních důchodů a dalších sociálních dávek. „Pozitivně by k růstu měly přispívat i spotřeba vládních institucí a investice do fixního kapitálu,“ uvedl úřad.

Předloni ekonomika stoupla o 2,8 procenta a první údaje o vývoji ekonomiky v loňském roce zveřejní Český statistický úřad v pátek 14. února.

„Prognóza růstu HDP, tak jak ji ministerstvo financí prezentuje ve svém čerstvém výhledu, působí realisticky. Samozřejmě lze vždy upozornit na vnější rizika a nejistoty, prognóza růstu HDP z dílny ministerstva je však velmi blízká tržním odhadům a v případě výhledu na rok 2021 možná i o něco konzervativnější,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Hlavní rizika ze zahraničí pro odhadovaný vývoj ekonomiky představují podle MF rostoucí protekcionismus, nejistota ohledně budoucího uspořádání obchodních vztahů Spojeného království a Evropské unie a výraznější zpomalení hospodářského růstu v Německu a Číně.