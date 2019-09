Platby kartou mohou mít kvůli novým pravidlům problémy. Vzniká limit pro transakce bez zadání PIN

V současnosti lze platit kartou bez zadání PIN při částce nepřevyšující pět set korun. Nově se může stát, že přístroj i při takové platbě transakci zamítne, což může lidi zmást. Obvykle to totiž značí, že na účtu nejsou peníze. Nové bezpečnostní opatření se totiž aktivuje v případě, že se platby bez použití PIN nasčítají do výše 150 eur (v přepočtu asi 3800 korun). V takovém případě bude terminál vyžadovat zadání PIN i v případě, že půjde o částku, která ověření nevyžaduje.

Zamítání bezkontaktních plateb bude tak v některých případech pravděpodobné například na terminálech využívaných k prodeji jízdného v prostředcích hromadné dopravy. „Ty obvykle nedisponují možností provést kontaktní platbu se zadáním PIN, v případě zamítnutí tak musíte využít jinou bezkontaktní platební kartu nebo si jízdenku zakoupit prostřednictvím SMS, mobilní aplikace či u řidiče,“ upozornila centrální banka.

„Je to jen dočasné a očekáváme, že se to bude týkat pouze malého počtu terminálů,“ řekl serveru Penize.cz ředitel rozvoje produktů a inovací kartové asociace Mastercard pro Česko, Slovensko a Rakousko Luděk Slouka.

Nová pravidla vycházejí z nařízení EU, podle kterého by měly mít platby kartou silné, dvoufaktorové ověření uživatele. To by mělo být vyžadováno při on-line přístupu k platebnímu účtu, při provádění elektronické platební transakce nebo při jakémkoli úkonu prostřednictvím komunikace na dálku, který by mohl vést k riziku platebního podvodu nebo jiného zneužití.