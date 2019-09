Kvůli internetovému bankovnictví by změnila banku skoro třetina lidí. Poptávka je po multibankingu

Kvalita elektronického bankovnictví je pro 84 procent Čechů důležitá, na 29 procent lidí by kvůli němu bylo ochotno i změnit banku. Vyplývá to z květnového průzkumu agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA) mezi tisícovkou respondentů. Elektronické bankovnictví mají v nabídce služeb k účtu všechny retailové banky na českém trhu. Od první transakce přes internet v Česku uplynulo dvacet let.