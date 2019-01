Internetové bankovnictví slaví 20 let a prudce se mění. Všechny účty budou na jednom místě

Rychlý nástup technologií výrazně ovlivňuje i způsob plateb. Bezhotovostní operace získávají stále větší podíl. Kromě tradičních platebních karet hrají stále větší roli právě mobilní technologie. A přestože se Češi řadí v Evropě k zemím s nejnižším podílem využívání mobilního bankovnictví, ke kterému se hlásí jen třetina majitelů tabletů a smartphonů, v podvědomí Čechů již získaly bezhotovostní platby nezastupitelnou roli. 16 procent Čechů přiznalo v průzkumu ING Bank, že nenosí buď žádnou hotovost, anebo jen velmi malé množství. A 36 procent respondentů pak rovnou uvedlo, že kdyby vše záviselo pouze na nich, obešli by se bez fyzických peněz úplně.

Rozmach mobilního bankovnictví je dán přísunem smartphonů. Namísto 14místných kódů stačí ke vstupu do aplikací otisk prstu. Namísto stání front na poštách stačí složenku naskenovat a ihned zaplatit. Dlužník již nemusí chodit vyplňovat a razítkovat platební příkazy do poboček bank – věřiteli stačí napsat dlužnou částku a vygenerovat QR kód, jehož pomocí dlužník může ihned zaplatit. Platit lze místo karty mobilem, případně lze mobilem své platební karty spravovat.

Za posledních dvacet let se rozvíjí především mobilní bankovnictví a zvyšuje se komplexnost internetového bankovnictví – lze přes něj čerpat i krátkodobé úvěry, dobít mobilní telefon nebo investovat.

A právě na přání lidí po lepší kontrole všech svých financí na jednom místě zareagovala Evropská unie. Podle schválené směrnice mají banky v rámci svého internetového bankovnictví nabízet prostor konkurenci. Respektive umožnit uživateli integrovat si do něj i své účty u jiných bank. Občan EU bude mít tak všechny své účty v internetovém bankovnictví na jednom místě, a bude tak mít jasný přehled o svých financích.

Mezi nejčastější důvody, proč by lidé chtěli přistupovat z internetového bankovnictví nebo mobilní aplikace jedné banky i ke svým účtům v jiných bankách, patří celkové zjednodušení a zrychlení. Dvě třetiny z nich také uvedly, že by díky tomu měly lepší přehled o svých penězích.

„Za zajímavé považuji, pokud by mi banka nabídla možnost dostat se i k financím, které mám v různých bankách přes jedno zabezpečení, jeden vstup. A potom samozřejmě zlepšení toho systému tak, aby byl intuitivní. Aby ty věci fungovaly na dotek jednoho tlačítka,“ potvrzuje i Pavelka.

A roste nejen počet lidí, kteří platí své účty přes internet nebo telefon. Zvyšuje se i počet účtů, které jednotlivci mají. Z průzkumů vyplývá, že více než jeden účet má každý třetí Čech. Další více než čtvrtina lidí má dokonce účty u tří a více bank, vyplynulo z průzkumu agentury STEM/MARK pro Air Bank. Propojení svých účtů by uvítalo šedesát procent Čechů.

Švédsko: hotovost tvoří jen dvě procenta HDP, v loňském roce registrovali Švédi dvacet procent transakcí v hotovosti, zatímco ve zbytku světa je to 75 procent. Více než polovina poboček bank ve Švédsku je bezhotovostní (úspory za bezpečnost, protože nejsou loupeže), snižuje se počet ATM

„Přicházíme s ním proto, protože začíná nová éra bankovnictví. Vyznačuje se tím, že spousta lidí bude chtít ,bankovat‘ mobilem, za druhé, spousta lidí bude chtít být informována včas o tom, co se děje s jejich financemi a pokud možno od nás dostávat tipy, jak zlepšit své rodinné finance a v neposlední řadě spousta lidí očekává jednu aplikaci, ze které bude spravovat své finance,“ řekl České televizi ředitel digitálního bankovnictví ČS Filip Zeman.

„Čekáme na vyřízení licence. Některé zahraniční subjekty, naši přímí konkurenti, například z Británie či Francie už licenci získaly, protože v některých zemích šlo o licenci zažádat už v říjnu předchozího roku. Tím pádem jsme teď v konkurenční nevýhodě oproti zahraničním konkurentům a čekáme na přiřazení této licence, abychom mohli začít to reálné napojení na banky po Evropě spustit,“ stěžuje si spoluzakladatel aplikace Spendee Jakub Sechter.

Podle ekonoma společnosti Chytrý Honza Karla Kotouna to do celého bankovního sektoru vnese větší pružnost. Do systému se totiž budou moci zapojit i třetí strany mimo bankovní sektor, přes své aplikace. „Ty umožňují spotřebitelům analytiku jejich výdajů, například mi to dokáže říci, že utrácím moc za cestování vzhledem k mému příjmu,“ vysvětluje Kotoun.

Podle Sechtera schvalování licence trvá déle proto, že málokdo ví, jak má licenční řízení vlastně probíhat a co vše je potřeba. A není podle něho dořešené ani pojištění, které je nutné pro získání licence.

„Je tady několik subjektů, které nabízejí pojištění pro PSD2 (směrnice o platebních službách, která nové platební podmínky zavádí – pozn. red.). Nicméně tyto pojistitelé stejně jako my čekají na vyjádření ČNB, zda je nabízené pojištění dostatečné. Pravděpodobně proto se spousta subjektů, které o licenci mohou mít zájem, do licenčního řízení zatím nehrne.“

Jde totiž o směrnici, která je poměrně složitá a která se musela zavést do zákonů jednotlivých unijních zemí, a došlo tak podle Sechtera k několika zádrhelům. Francie a Británie, kde se to povedlo zavést rychle, jsou tak podle něho spíše výjimkou. Třeba ČNB má malé kapacity a je to hodně znát.

Otravování nabídkami by hrozit nemělo

Firmy však potřebují souhlas ČNB i v případě, že chtějí podnikat na dalších trzích. Podle České bankovní asociace se všechny banky na nová pravidla připravují. Nicméně kolik z nich už skutečně připraveno je, ČBA neumí říci. Podle ní by to ale do konce roku měly zvládnout všechny.

„A důležité také je, že ke všemu, co mi bude banka nabízet nebo posílat, musí dát klient souhlas,“ připomíná expert na bankovní transakce Tomáš Hládek z ČBA. V praxi to znamená, že pokud o různé nabídky bank nebo třetích stran nemá spotřebitel zájem, tak k tomu nedá své bance souhlas.