Ochlazení je viditelné, schodek může ještě vzrůst, míní ekonomka Zamrazilová

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová vidí oproti minulému roku zhoršení ve výběru daní. „Zatím to ale nejsou nějak závažná čísla a výpadky. Pouze jsme říkali, že pokud by se hospodářský růst v posledním čtvrtletí zhoršil, příjmy by vypadaly hůře,“ vysvětluje.

Zároveň upozorňuje, že při výhledu na příští rok by měl být stát opatrný. „Ochlazování ekonomiky už je zkrátka na té příjmové straně státního rozpočtu viditelné. Jde o to, že v zahraničí jsou viditelná výrazná rizika, a pokud by se materializovala, je potřeba být opravdu obezřetní,“ doplňuje Zamrazilová.