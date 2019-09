Robotům se v Česku daří. Jejich využití ve firmách je nad evropským průměrem

Například Škoda Auto teď pořídila 66 robotů do nově otevřené lakovny v mladoboleslavském závodě. Jsou přesnější a můžou pracovat v prostředí, v němž by lidé úkony zvládali hůř. Kapacitu produkce Škoda zvýší o čtvrtinu. Investice za 5,5 miliardy korun by tak měla automobilce pomoct zkrátit čekací doby na nové vozy.

Roboti ve výrobě ale nejsou úplná novinka. Výrobce skel do automobilů AGC Automotive Czech je začal zavádět do výroby před dvanácti lety. Dělají hlavně těžkou manuální práci. V hale jich teď pracuje 82 spolu s 2100 zaměstnanci. „Od té doby, kdy jsme začali investovat do robotů, jsme přibližně trojnásobně zvýšili produkci,“ přiblížil generální ředitel Luděk Steklý.