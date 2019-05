Už teče. Slovenský Transpetrol potvrdil obnovení dodávek ropovodem Družba

Podle agentury Reuters ropa začala ve středu ropovodem znovu proudit v 18 hodin našeho času.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve – severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Podle dřívějšího vyjádření předsedy české Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra by čistá ropa ropovodem Družba měla do Česka dorazit nejpozději příští týden.