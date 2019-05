Plné obnovení přepravy ropy Družbou potrvá dva měsíce, tvrdí běloruská ropná společnost

Plné obnovení přepravy ropy ruským ropovodem Družba po nedávném znečištění suroviny potrvá dva měsíce. Podle ruské agentury TASS to uvedla běloruská státní ropná společnost Belněftěchim. Družbou se přepravuje ropa i do České republiky, která spolu s dalšími zeměmi napojenými na ropovod dovoz ruské ropy zastavila už v dubnu. Ukrajinská distribuční společnost Ukrtransnafta ovšem v úterý zároveň oznámila, že ruská ropa začala po přerušení dodávek opět proudit do Maďarska.