Vláda chystá silný růst důchodů i pro rok 2020. Čím vyšší současná penze, tím více si má senior přilepšit

Zákon zajišťující zvýšení penzí celkem o 900 korun měsíčně by měl ve sněmovně bez větších problémů projít. Kromě vlády má totiž podporu i velké většiny opozičních stran. Některé z nich se ale pokusí prosadit změny. Nelíbí se jim právě to, jak rostou penze chudším penzistům a jak těm bohatším.

Celkem se vláda chystá vydat na penze o 32,5 miliardy víc než letos. Důchody tak znovu budou suverénně nejvyšší položkou státního rozpočtu. Pokud v příštím roce vzroste průměrná penze o 900 korun, půjde - stejně jako letos - znovu o největší růst důchodů v historii.

„Rozhodnutí vlády o důchodech na rok 2020 je nesystémové a s ohledem na ekonomické nejistoty se zdá být míra valorizace důchodů neadekvátní,“ řekl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Výdaje na penze tak meziročně porostou tempem přes sedm procent, zatímco nominální HDP a potažmo celkové rozpočtové příjmy nanejvýš o čtyři procenta. Jelikož jsou výdaje na důchody největší výdajovou položkou rozpočtu, její nadměrný růst vyvolá podle něj při zachování nerostoucího deficitu nutnost radikálních škrtů jinde.

KSČM: Změny podpoříme

Poslanci začnou ve sněmovně projednávat návrh na zvýšení důchodů na schůzi, která začne příští týden. Definitivně by ho mohli schválit do konce června. Vládní plán podporuje velká většina poslanců.

„Žádné změny navrhovat nebudeme. Podpoříme to, co navrhla vláda,“ uvedla předsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM). Podobně to vidí Piráti. „Myslíme si, že ve chvíli, kdy ekonomika roste, tak by z toho měli profitovat všichni včetně seniorů,“ řekl místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík.