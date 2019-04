E-knihy a audioknihy mají šanci na nižší daňovou sazbu. Mohou se zařadit po bok papírové literatury

Sněmovní rozpočtový výbor jednomyslně doporučil k dalšímu projednávání pozměňovací návrh k novele o EET, díky němuž by se e-knihy a audioknihy mohly dostat do nižší daňové sazby. Místo současných 21 procent by u nich mohlo platit zvýhodněných 10 procent, tedy stejně jako u klasických knih. Návrh podporuje i ministerstvo financí. Výbor také podpořil návrh na zvýšení limitu pro možnost evidovat tržby bez připojení k internetu.