Česko zruší mimořádná opatření vůči dovozu hovězího z Polska 25. března, chce ale záruky

„Jednání z mého pohledu dopadlo uspokojivě,“ poznamenal po pondělní schůzce ministr Toman. Polsko podle něj potvrdilo už nyní pokrok v přijímaných opatřeních, které podle českého ministra zajistí bezpečnost potravin dovážených ze země do Česka i jinam do Evropské unie.

Evropskou komisi již ministr zemědělství Toman před dvěma týdny ujistil, že se nejedná o ochranu domácího trhu z hlediska ekonomického, ale ochranu českých spotřebitelů a jistoty, že co se prodává na českém trhu, je v pořádku.

Některé kroky už Polsko udělalo, podotkl Toman. Do 25. března by měly v zemi skončit kontroly jatek, Varšava také počítá s určitými legislativními úpravami, ale i školeními veterinářů či zemědělců, změny se také ve spolupráci s dopravci chystají ve způsobu přepravování masa. Některé další z kroků v pondělí polský ministr teprve oznámil.

Polský ministr Ardanowski v minulých týdnech zpochybňoval, že by byly polské potraviny horší – podle něj stojí za mimořádnými kontrolami konkurenční boj: „Češi vzhledem ke kvalitě a ceně léta rádi kupují polské potraviny. Avšak tato země se dávno snaží zvětšit vlastní zemědělskou výrobu. Možná právě proto se nás snaží vytlačit z trhu.“ Ministr zmiňoval i možnou protiakci: polské kontroly se měly zaměřit na kvalitu českého piva.

A podle něj by Česku neměly hrozit sankce EU za kontroly dovozu. „Trochu jiná věc je, že česká strana mohla dobře dohledat všechny zásilky pro to, že u nás existuje systém hlášení veškerého zboží dováženého ze zahraničí, které se musí hlásit kontrolním orgánům. To ale Evropské komisi vadí a za tohle chtěla Českou republiku sankcionovat,“ poukázal analytik Havel.

Havel je ale názoru, že polská kauza poskytla české straně argument, že takováto opatření, byť jsou nad rámec povinností ukládaných evropskou legislativou, mají „v určitém okamžiku smysl“.

Kauzu otevřel novinář, který se nechal zaměstnat na jatkách

Na případ jatek, který celou kauzu odstartoval, upozornila polská televize TVN24. Její investigativní reportér se nechal zaměstnat na jatkách v Mazovském vojvodství na východě Polska a podílel se na porážkách zjevně nemocných kusů dobytka, které přivážely nákladní vozy takřka výhradně večer za tmy. Viditelně zkažené části jejich masa se potom odřezávaly a vyhazovaly. Během noci podle reportéra na jatkách zpracovali okolo patnácti kusů nemocného dobytka.