Kontroly jatek dokončíme v březnu, říká polský ministr. Chce obnovit důvěru v tamní potraviny

Případ nelegální porážky, který kauzu odstartoval , tak byl podle Ardanowského ojedinělý. „Nikde jsme nenašli nic podobného, takže můžu říct, že jsem přesvědčen, že se to jinde nedělo. Pokud bychom to zjistili i jinde, uvědomili bychom Evropu. Jsem si taky na základě kontrol jistý, že na jatkách a tam, kde se maso zpracovává, takže v místech pod kontrolou, nemáme salmonelu,“ uvedl.

V březnu by měly být hotové kontroly všech jatek. Prohlédnuto už bylo přes šest set míst. „Ukazuje se, že jsou nějaká pochybení, ale taková, která nemají vliv na kvalitu potravin. Nejsou důvodem k tomu, aby se jatka zavřela,“ podotkl. Jde třeba o pozdě vyplněné dokumenty, je totiž potřeba zvláštní zápis jak před porážkou, tak po ní a musí to být zapsané ve správný čas.

„Mohou se stát různé případy a je potřeba je eliminovat. To je mimo diskusi, protože stát musí zajistit, aby byly potraviny bezpečné. Proto velmi vážně vyvozujeme důsledky z různých informací, včetně těch z médií. Budeme dělat vše, abychom vytvořili důvěru v polské potraviny, a to je můj úkol jako ministra zemědělství,“ přiblížil Ardanowski.

Zákon zpřísňující dozor nad jatkami je podle polského ministra už připraven, ale musí ještě projít legislativním procesem a vyřešit se musí také finance. „Chceme rozšířit státní veterinární inspekci o pár tisíc pracovních míst. Nevím, jestli tolik veterinářů vůbec ve státní inspekci bude chtít pracovat,“ podotkl.

Opět ale zopakoval, že plošné kontroly polského hovězího, které přijalo Česko, jsou neadekvátní. „Jen si představte, že bych na základě toho, že se k nám teď dostalo ze Slovenska kuřecí maso se salmonelou, zkusil zavřít hranice. Mám zakázat dovoz nebo nařídit kontrolu veškerého kuřecího masa ze Slovenska?“ ptá se polský ministr. Diví se také, že se stále připomíná starý případ s technickou solí. Podotknul, že v tomto případě byli potrestáni všichni, kteří s tím měli něco společného.

Podle něj by mohla vzniknout třeba společná pracovní skupina s náměstky, aby každý den byli v kontaktu a řešili, jaké informace musí Polsko dát Česku, ale taky jaké dá Praha jim.

Spoléhá se nicméně na to, že po vysvětlení, které do Bruselu přivezou, Česko nynější restrikce zruší. „Jestli ne, Evropská komise má nástroje, kterými u členských států vymůže disciplínu. Dělá to i u nás.“

Šéf českých veterinářů: Polsko musí nastavit jiný režim

Podle ředitele české Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda ale tuzemská mimořádná opatření nejsou nadbytečná. „Prvně informovala polská veterinární správa a nakonec i pan ministr, že mají problémy s hovězím masem. Naše opatření se týkají pouze tohoto masa. I když jsme následně zjistili problémy u drůbežího masa, tak jsme okamžitě žádná veterinární opatření nepřijali,“ podotkl.