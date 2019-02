Od března rozhodne o ceně za balík po Česku jeho velikost. Česká pošta opouští váhu jako kritérium

Ceny balíků u služby Balík Na poštu (v Kč; včetně DPH)

Nyní:

do 2 kg 108,-

do 5 kg 117,-

do 10 kg 137,-

do 15 kg 183,-

do 20 kg 207,-

do 30 kg 239,-

Od 1. března 2019:

do 35 cm 109,-

do 50 cm 139,-

do 100 cm 189,-

do 240 cm 339,-