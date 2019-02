Chystané snižování výdajů státu vypovídá o zdravém rozumu, říká bývalý ministr financí Pilný

Snižování počtu státních zaměstnanců se může podle Pilného projevit například jako škrtání neobsazených tabulkových míst. Těch jsou na každém ministerstvu desítky nebo stovky a byla by to zřejmě nejméně bolestná varianta. Pokud by to znamenalo opravdové propouštění, šlo by o něco jiného. Zaměstnanců (státu) je tolik, že 10 procent není legrace, upozornil Pilný.

„Asi bychom měli říci, co s nimi uděláme. Pošleme je na úřad práce, nebo jim najdeme jiné zaměstnání? Nevím přesně, co znamená snížení,“ řekl.