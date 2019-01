Babiš se setkal s thajským ministrem obrany. Bangkok má podle premiéra zájem o české letouny L-39NG

O nové proudové letouny stojí také české ministerstvo obrany. Čtyři kusy by měl za 1,1 miliardy korun koupit státní podnik LOM Praha, který má mimo jiné na starosti výcvik vojenských pilotů a studentů Univerzity obrany. Česká vláda si minulý týden k zakázce vyžádala doplňující informace.

„Pro nás to bude i marketing, že se dozvíme, kolik to stojí pro Thajsko. Samozřejmě pro českou armádu by to mělo být levnější,“ žertoval Babiš.

L-39NG je jednomotorový dvoumístný letoun, který navazuje na legendární stroj Aero L-39 Albatros. Jeho nástupce má podle Aera Vodochody větší dolet, lepší aerodynamické vlastnosti, je bezpečnější a lehčí. Dosahuje rychlosti 750 kilometrů za hodinu. Podle představitelů firmy nový stroj na předchůdce navazuje svým jménem, postaven byl ale nově zcela od začátku.