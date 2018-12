Z Maroka se může stát největší ekonomický partner Česka v Africe, míní Babiš

Maroko je křižovatka mezi Evropou a Afrikou a je na nás, jakým způsobem to využijeme, poznamenal Babiš. Při své dvoudenní návštěvě opakovaně řekl, že Maroko považuje za bránu do Afriky.

Premiér se setkal se zástupci tamních investičních skupin. Jednání se týkala rovněž obnovitelných zdrojů, leteckých a zbrojních dodávek. Babiš znovu zopakoval, že Maroko je největším výrobcem automobilů v Africe a že české firmy by se mohly stát jeho subdodavatelem.

Rychlovlak v provozu. „Asi tady nemají různé aktivistické organizace, které brání v investicích,“ řekl Babiš

Český premiér se zajímal také o projekt rychlovlaku, jehož provoz byl slavnostně zahájen v polovině listopadu. Linkou se teď svezl z Rabatu do Casablanky. Stokilometrová trasa zabrala necelou půlhodinu. „Já jsem si tuhle cestu objednal, když jsem četl, že (francouzský) prezident (Emmanuel) Macron otevřel tuhle trať,“ řekl Babiš.

Premiér @AndrejBabis využil k cestě z Rabatu do Casablanky nedávno otevřenou vysokorychlostní železniční trať TGV. pic.twitter.com/2mEqq7TlkB — Úřad vlády ČR (@strakovka) December 5, 2018

Podle něj vlak jezdí rychlostí 320 kilometrů v hodině, mezi Rabatem a Casablankou se ale zatím pohybuje po starých kolejích stošedesátikilometrovou rychlostí. Po trase vyrostla čtyři nová nádraží. „Asi je tady jiný stavební zákon a nemají aktivistické organizace, které brání v těch investicích,“ poznamenal premiér.

Šéf konfederace marockých podnikatelů říká, že rozvoj Evropy bude záviset i na spolupráci s Afrikou

Podle šéfa svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka je to poprvé, co se Babiš s podnikateli vypravil mimo Evropu. Premiéra doprovázely čtyři desítky zástupců českých firem.

V Maroku bude pro 🇨🇿 firmy řada příležitostí. Největší zájem je o osobní i nákladní auta a klasické strojírenství. Marocké partnery zaujaly i projekty @CVUTPraha na získávání vody ze vzdušné vlhkosti. Říká J. Hanák z podnikatelské mise @SvazPrumyslu do Maroka pic.twitter.com/2YCB3T818T — Svaz průmyslu ČR (@SvazPrumyslu) December 5, 2018

„Zvolit si za cíl první cesty Maroko, to je velmi silný signál. Vím, že tak učinil proto, že má k této zemi silnou citovou vazbu,“ řekl na fóru šéf konfederace marockých podnikatelů Saláhaddín Mizuár. Za minulého režimu Babiš v Maroku přes pět let pracoval pro socialistický podnik zahraničního obchodu.

Mizuár dodal, že Maroko provedlo řadu reforem a chce se víc otevřít. Budoucí rozvoj Evropy bude záviset i na spolupráci s Afrikou, míní.

Maročtí politici a podnikatelé by měli příští rok přijet do Prahy. Do Maroka by se zase měl vypravit prezident Miloš Zeman, dodal Babiš.