Politika teď dostává špatné známky, ale kvalita ekonomiky tvoří kouřovou clonu, říká Sedláček

„Jsme na tom lépe než většina evropských států a lépe než USA,“ nastínil. „Teď máme dluh mezi 30 a 40 procenty HDP, to je půlka toho, co je standardní pro západní země. Můžeme hřešit, ale teď je doba dluh splácet,“ řekl ekonom.

„Peníze, které jsme ušetřili, bychom měli dát na splácení dluhu. Jenže to se žádnému našinci nechce. Vezměte si, že vám z nebe spadne 100 miliard korun. A jsou tři možnosti – buď zmenšíte dluh, přidáte důchodcům, nebo přidáte učitelům a na školství, vědu a výzkum. Každému je zřejmé, že pro málo zadluženou zemi, jako je Česko, by z dlouhodobého pohledu bylo nejlepší to třetí. Kdybychom byli více zadlužení, tak by priority i v případě vzdělávání byly naopak,“ uvedl ekonom.

Pokud jde o důchody, logika současného systému je ta, že současná generace pracujících podporuje nepracující důchodce. Myšlenka všech reforem ale je, aby si lidé na důchod spořili sami, konstatoval Sedláček. „Tohle přehodit není úplně jednoduché,“ dodal.

„Poměr toho, kolik průměrný důchodce dostává od státu, je, tuším, kolem 92 procent. A to podle tři roky staré statistiky, ale myslím, že se to od té doby moc nezměnilo. To je nejvíc ze všech zemí OECD. To znamená, že náš důchodový systém je nejkomunističtější. Je to jeden z mála sektorů veřejné správy, které vůbec neprošly velkou reformou,“ přiblížil.