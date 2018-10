Další krok k lithiu. Australská firma EMH získala povolení k průzkumným vrtům

Mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek sdělil, že zatím nemají informace o zahájení průzkumných vrtů. „Jakýkoli vrt hlubší než 30 metrů má organizace za povinnost osm dní před zahájením vrtání oznámit obvodnímu báňskému úřadu. To je legislativa,“ přiblížil Machek.

Vzhledem k tomu, že se lithium využívá při výrobě baterií, má do budoucna velký potenciál. Ložisko u Cínovce je přitom největší v Evropě. Celkem jsou v Česku podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia – vedle Cínovce je malé množství také v ložisku ve Slavkovském lese. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let chce dobýt 37 milionů tun rudy.