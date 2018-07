Češi jsou vůbec největší odpůrci eura v Evropě. Paradoxně mu však věří a platí jím rádi

I když Češi euro jako domácí měnu nechtějí, jeho používání, třeba při cestách do zahraničí, se nebrání. Podle výsledků červnového průzkumu ČBA se na cesty do zemí mimo eurozónu a USA raději vybaví právě eurem (57 %) než dolarem (26 %), případně obojím (17 %). Před výměnou si navíc pečlivě hlídají kurz eura ke koruně a peníze mění podle toho, kdy kurz považují za nejvýhodnější. Což je však často oříšek. Například podle mnoha prognóz měla být nyní koruna silnější, než je, což by českým turistům utrácení v cizině zlevnilo.

Euro je podle Čechů stabilní. Věří mu

Pokud jim však po návratu domů nějaká hotovost zbude, většinou (77 %) si ji schovají pro některou další cestu. „Může to souviset s poplatky za směnu, ale také se v tom odráží skutečnost, že nemalá část Čechů považuje euro za stabilní měnu, a to i navzdory nedávné finanční krizi,“ říká Miroslav Zámečník. Podle průzkumu ČBA totiž věří ve stabilitu eura po krizi téměř polovina dotázaných.