Na Česko doléhá období respiračních chorob. Některé nemocnice už mění režimy návštěv

Respirační infekce se momentálně nejvíc šíří mezi dětmi do pěti let. Naopak nejmíň zasaženou skupinou jsou lidé nad 65 let. Nejhorší je to na jižní Moravě, kde se blíží k hranici epidemie.

Pokud jde o covid, pozitivních testů přibývá od začátku listopadu. V pondělí koronavirus zdravotníci potvrdili u skoro 2400 pacientů. To je nejvíce za poslední rok. V českých nemocnicích je přes šest set lidí, ve velmi vážném stavu třicet z nich.