Zmrazením majetku pokračuje spor s ruskou firmou. Nájemníci mohou zůstat v bytech, skončí ale hotovostní platby

Zmrazení majetku se týká sedmi desítek budov, hlavně v Praze, středních Čechách a Karlových Varech, ale například i v Brně. Firmu, která je spravuje, zařadila vláda na sankční seznam, protože spadá pod správu záležitostí ruského prezidenta, podle kabinetu tedy mohou peníze získané z jejího podnikání v Česku jít na financování ruské války proti Ukrajině.

Šéf ruské firmy Michail Sarukanov nechtěl o jejím zařazení na sankční seznam hovořit. Společnosti samotné i jejích nájemníků se ale v důsledku dotknou některé změny. Minulostí budou třeba platby v hotovosti v sídle Goszagransobstvennosti. Ty jsou zatím docela běžné. Na dotazy, komu platí, pak zní od nájemníků vyhýbavé odpovědi. „Těžko říct,“ řekl obyvatel komplexu v Praze, který patří ruské firmě. Nájemníci sice mohou v bytech zůstat, nově ale musí posílat nájemné na účet.

„Budou posílat nájemné na účty, které jsou zmražené, to znamená, ta entita s nimi nemůže nakládat. My si ohlídáme, že výnosy nepůjdou do Ruska,“ shrnul ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).