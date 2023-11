Svůj mandát vnímám pořád jako silný, říká znovuzvolená šéfka TOP 09 Pekarová Adamová

Pekarová Adamová byla opětovně zvolená jako předsedkyně TOP 09, když na sněmu získala 142 hlasů ze 177 a ve volbě neměla protikandidáta. Povede tedy stranu do příštích sněmovních voleb za dva roky.

„Byla jsem volena do pozice předsedkyně před čtyřmi lety a slíbila jsem, že dostanu TOP 09 zpátky do vlády. Tehdy byla spousta úšklebků a komentářů, že není možné, aby se to podařilo. Stalo se tak,“ připomněla nynější předsedkyně sněmovny.

Při aktuálním znovuzvolení získala slabší mandát oproti sněmu v listopadu 2021, tehdy obdržela 163 ze 179 hlasů. „Když jsem před dvěma lety obhajovala, vstupovali jsme do situace, která už tehdy nebyla jednoduchá. A ztížila ji ještě válka na Ukrajině. Jsme teď v nejkrizovějších letech moderní historie České republiky i TOP 09. Z toho plyne, že logicky řešíte věci, které jsou nepopulární. Vnímám, že se to propisuje do celkové atmosféry ve společnosti, která se propisuje také trochu do té stranické. Vnímám to pořád jako silný mandát,“ prohlásila.