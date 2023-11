K bezemisní ekonomice přecházejí mnohé české firmy. Zaštítit je má nová platforma

„Dali jsme veřejný příslib, že do roku 2040 budeme uhlíkově neutrální. Gró toho je odchod od uhlí. Připravujeme všechny naše uhelné lokality na to, že ukončíme spalování uhlí. Rádi bychom mezi rokem 2026 až 2029 všechny naše teplárny přestavěli na plyn,“ nastínil generální ředitel ČEZu Daniel Beneš s tím, že se to má týkat třeba i výroby v teplárnách v Mělníku.

Bez uhelných zdrojů se v budoucnu plánují obejít třeba i v Plzni. „Jsme připraveni, že do roku 2030 opustíme spalování uhlí. Máme již rozjetý projekt dekarbonizace,“ poznamenal generální ředitel Plzeňské teplárenské Václav Pašek.

Investice do dekarbonizace firmy vyjde i na desítky miliard korun. Pomoci tak mají dotace. Na podporu energetické nezávislosti Česka by mělo do roku 2030 jít až pět set miliard korun.

„Je to spíše o dobrém nacílení, využití těch prostředků tak, aby dobře mířily k sektorům, které mohou přinést významnou úsporu emisí. Česká republika v posledních dvou letech zažívá doslova renesanci rozvoje fotovoltaiky. Ještě je dobré, abychom k tomu přidali rozvoj větrné energetiky nebo bioplynových stanic,“ sdělil programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.