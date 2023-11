O hroby pečuje málo pozůstalých, větší zájem je o kolumbária a rozptyl

Zatímco před sto lety, v době vzniku brněnského Ústředního hřbitova, lidé pohřbívali výhradně do země, dnes je to jinak. „Lidé zjistili, že nepotřebují tak velké hroby, a tak se postupně začaly zmenšovat a vznikaly urnové hroby. Brňané nejvíce vyhledávají kolumbária. Jsou levnější a je s nimi méně práce,“ říká Alena Říhová. Hroby mají podle ní celoročně udržované silně věřící nebo Romové. Ostatní všechno dohání od začátku října do začátku listopadu.

Kromě ukládání uren do kolumbárií nebo urnových hrobů je častý i rozptyl popela na louku nebo vsypání do jamky. Na hřbitově v Brně-Líšni lze také urnu z rozložitelného materiálu vložit ke kořenům stromu nebo do záhonu květin.

Hřbitovy mají prodlouženou otevírací dobu

Hřbitovy mají kvůli Dušičkám prodlouženou otevírací dobu, policisté a strážníci je hlídají kvůli riziku krádeží nebo dopravních komplikací. Některá města posílila městskou hromadnou dopravu.

„Na Ústřední hřbitov bude týden jezdit zdarma autobus. V případě cesty na hřbitov autem doporučujeme parkování P+R ve Vídeňské ulici,“ řekl náměstek brněnské primátorky Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

„Ztrácí se výzdoba poměrně ve velkém, dekorace a lucerničky. V minulosti jsme pár pachatelů zadrželi, jeden si ukrýval lup nedaleko hřbitova ve křoví v igelitové tašce. Určitě to dělají za účelem dalšího prodeje,“ řekla mluvčí pardubické městské policie Lucie Klementová.

Svíčky a květinové dekorace podražily

Podle akčních letáků obchodů za hřbitovní svíčky a živé květinové dekorace si letos Češi ve slevách meziročně připlatí průměrně jedenáct procent, naopak květinové dekorace z umělých květin o devět procent zlevnily.

V Opavě začal fungovat automat na dušičkové věnce a další podzimní dekorace. Provozuje ho nezisková organizace Kapradí. Z prodeje financuje své aktivity, jako je například ekologické pěstování rostlin, luční sad, vzdělávací činnost nebo udržitelnou a recyklovanou módu.

Automat tvoří velká starší skříň umístěná nedaleko budovy opavského magistrátu, do které pracovnice spolku v létě umisťovaly květiny vytvořené z řezaného lučního kvítí a květin, které pěstovaly na několika místech Opavy, v zahrádkářské kolonii či na zahradách rodinných domů. Kvítkomat nyní nahradil věnečkomat.