Popularitě dětských jmen loni opět vévodili Jakub s Eliškou

Křestním jménům chlapců dominuje Jakub, a to již od roku 2011, kdy přebral prvenství Janovi. Jan, který byl loni na druhém místě, se přitom v první desítce nejčastěji dávaných chlapeckých jmen objevuje každoročně už od roku 1950. „Jakub se naproti tomu do první desítky probojoval poprvé až v roce 1984. Třetí pozici roku 2022 obsadil Matyáš, který v první desítce figuruje od roku 2010,“ sdělil předseda ČSÚ Marek Rojíček. Mezi pětici nejčastějších jmen roku 2022 patří i Adam a Tomáš.

Z dívčích jmen je na prvním místě Eliška, která vede statistiku od roku 2012, tehdy poprvé překonala Terezu. Ta loni skončila na šestém místě. Na druhém místě byla Viktorie, která se v prvních deseti nejoblíbenějších dívčích jménech objevuje od roku 2014. Na třetím místě je jméno Anna. „Jméno Anna přitom patřilo mezi deset nejoblíbenějších dívčích jmen i v polovině minulého století a na výsluní se postupně vrací od devadesátých let,“ doplnil Rojíček.

V regionálním srovnání byl loni celorepublikově nejpopulárnější Jakub nejrozšířenějším chlapeckým jménem ve všech krajích kromě Královéhradeckého, kde zvítězil Matyáš. Eliška byla nejčastějším jménem v jedenácti krajích, pouze v Praze a Plzeňském kraji ji předběhla Anna a v Libereckém kraji Viktorie.

Statistici nově využili záznamy ze základního registru obyvatel, jde o děti narozené v Česku a žijící ke konci roku 2022. Ve statistikách do roku 2019 využívali lednová hlášení o narození od matričních úřadů.

Různorodost

Na prvních dvaceti příčkách se v letech 2010 až 2022 objevilo 29 různých dívčích a 25 chlapeckých jmen. V případě dívek přitom vybírají rodiče z vícera jmen než v případě chlapců. Různorodost jmen se zvyšuje od přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století.

„V roce 2022 připadalo na tisíc dívek téměř osmdesát různých jmen a na tisíc chlapců přibližně sedmdesát různých jmen. Taková různorodost tu ale nebyla vždy. V generacích narozených před rokem 1990 připadalo na tisíc dívek jen něco málo přes deset různých jmen, na tisíc chlapců pak dokonce méně než deset různých jmen,“ popsal předseda ČSÚ.

Různorodost se zvyšuje rovněž na základě využívání víceslovných jmen oddělených mezerou nebo pomlčkou. Zatímco u dětí narozených v roce 1990 nemělo víceslovné jméno ani půl procenta chlapců či dívek, v roce 2022 to bylo již přes čtyři procenta chlapců a téměř pět procent dívek.

Neobvyklá a víceslovná jména

Synové se po otcích jmenují častěji než dcery po matkách. U chlapců se nejčastěji dědila jména Antonín, Václav a Jindřich. „Například Antonínové jsou v předávání svého jména na syna velmi aktivní, loni jich ho předalo přes třicet procent z nich. Stejně tak udělala přibližně čtvrtina otců nesoucích jména Václav a Jindřich,“ ujasnil Rojíček.

Zhruba osm procent matek jménem Ludmila loni pojmenovalo své dcery po sobě. O něco méně dle Rojíčka činily matky se jmény Natálie a Diana.

Statistici zaznamenali loni také několik neobvyklých jmen. Narodili se třeba chlapci, které rodiče pojmenovali Ašot, Bruce, Frank či Fred. U dívek to byla třeba jména jako Alba, Amira, Astrida nebo Celestýna.

Pokud matriční úřad nemůže existenci jména, kterou chce rodič dítěti dát, ověřit, vyžádá si odborný posudek například z Ústavu pro jazyk český. „Některé žádosti byly až kuriózní. Například jsme posuzovali mužské jméno Američan nebo ženské jméno Seňorita,“ prozradil vedoucí oddělení onomastiky z Ústavu pro jazyk český Pavel Štěpán.

Do matriky zatím nelze zapsat třeba jména domácká nebo zdrobnělá. To se ale může od nového roku změnit. Dolní komora totiž projednává novelu o matrikách, která by mohla jejich použití povolit.

Roste také podíl víceslovných jmen u chlapců například Duy Anh, Eliáš Jan nebo Mikuláš Jan, u dívek pak Anna Marie, Sofie Anna či Viktorie Anna.

Druhé křestní jméno si mohou lidé nechat zapsat kdykoliv během života. Stačí, když na matriku donesou prohlášení o jeho volbě. Úplná změna jména je složitější. Žadatel musí sepsat formální žádost a zaplatit správní poplatek zhruba tisíc korun. „Mělo by to být takové malé slohové cvičení, kde by byl v uvozovkách vypíchnut nějaký vážný důvod, aby to nebylo jenom z legrace,“ ujasnila matrikářka z městské části Praha 1 Hana Čepelová.