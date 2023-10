Přibude míst, kde budou mít kamiony zakázáno předjíždět. Na D1 by bez nich měl být levý pruh až k Brnu

Absolutně nemožné dostat se před pomalejší kolegy přesto pro řidiče nákladních vozidel nebude. V místech, kde jsou stoupací pruhy, budou moci alespoň do prostředního – do levého však ne.

Zákaz předjíždění pro nákladní automobily budou značky nově zakazovat především na dálnici D1, ale také na některých úsecích dálnic D2, D8, D11, D35, D46 a D55. Nejvíce se ale mluví o D1, a to z několika důvodů. Především však proto, že na ní bude úsek se zákazem nejdelší.

Autodopravci naopak přednesli obavu, že se za některým pomalu jedoucím kamionem vytvoří nekonečná řada dalších, které nebudou moci předjet. „Pokud by se vpravo utvořila dlouhá, souvislá kolona pomalu jedoucích kamionů za jedním pomalým, tak si myslím, že to bude pro provoz spíše nebezpečné než bezpečné,“ podotkl generální tajemník sdružení autodopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.

„Vyhodnotili jsme i loňskou zimu, kdy došlo na několika místech k tomu, že kamiony vjely do levého pruhu a zablokovaly dopravu na mnoho hodin. Zároveň vyhodnocujeme aktuální situaci zejména na nejfrekventovanější české dálnici, kde kamiony často znamenají důvod rizikových situací,“ zdůvodnil, proč se zákazy soustředí hlavně na D1.

„Slibujeme si od toho méně nebezpečných situací a slibujeme si od toho to, že bude docházet k méně rizikovým událostem a například k menším zácpám,“ shrnul očekávání svého úřadu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Zdůraznil, že místa, kde se postupně zákazové značky objeví, vytipovala policie a budou jen tam, kde se na tom policisté shodli s ministerstvem a Ředitelstvím silnic a dálnic.

Autodopravci navíc apelovali spíše na to, aby se zlepšila prevence, případně i policejní dohled. Podle Vojtěcha Hromíře by stačilo, kdyby policie důsledně vymáhala to, co již právní řád stanoví, a třeba pokutovala, když předjíždění kamionu kamionem trvá příliš dlouho.

Když už se zákaz předjíždění zavede, byli by dopravci pro to, aby neplatil neomezeně. „Ať jsou značky proměnné. Ať třeba svítí od 6 hodin ráno do 18 večer. V noci pravděpodobně není důvod, aby bylo předjíždění omezováno,“ míní Hromíř.

Na tom, že by dopravní značení mohlo být proměnné, se shodl i s některými dopravními experty, ti však rozporovali některé jiné jeho argumenty. Podle mluvčího Ústředního automotoklubu Igora Siroty není důvod předpokládat, že by zákaz předjíždění pro nákladní vozidla situaci na dálnici zhoršil.

„Pokud se bude dodržovat, pokud se bude pokutovat, pokud se to bude kontrolovat, tak se D1 nebo D8, kde jsou další plánovaná omezení pro kamiony, určitě zrychlí a bude bezpečnější,“ podotkl v 90' ČT24.

Také dopravní psycholog Michal Walter se domnívá, že „pokud se budou zákazy předjíždění dodržovat, měla by se zvýšit průchodnost dálnice, mělo by ubýt nebezpečných situací a provoz by pravděpodobně mohl být plynulejší“.

Sirota ovšem připustil, že řidiči kamionů, budou-li mít zakázanou jízdu levým pruhem na některých úsecích dálnic, zaplatí i za to, co dosud nedokázal stát. Tedy za nedostatečnou dopravní infrastrukturu v podobě malého počtu šestipruhových dálničních úseků, ale i za to, že policie například nepokutuje pomalé předjíždění.