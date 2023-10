Čeští lékaři experimentálně provádějí zákrok, který by mohl ženám po rakovině pomoci s přirozeným početím

„V řadě případů jsou použita léčiva a postupy, že vaječník může být na dlouhou dobu nebo i definitivně poškozen,“ poznamenal zástupce ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Podolí Ladislav Krofta.

Pomoci by mohla zatím experimentální metoda, kterou operatér Jiří Hanáček prováděl již několikrát. Pacientkám během půlhodinového laparoskopického zákroku odebere třetinu vaječníku. „U onkologických pacientek potřebujeme tkáň co nejdříve. Toto je metoda, která nám to pomůže urychlit a vyhnout se stimulaci vaječníků,“ sdělil.

Ze sálu pak přebírá tkáň laboratoř. Očištěné štěpy se stovkami až tisíci vajíčky následně zamrazí. „Musíme mít ochranné pomůcky, protože tekutý dusík má minus 196 stupňů a hrozí popáleniny, nebo vlastně omrzliny,“ popsala embryoložka ÚPMD Jana Rutarová.