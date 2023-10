České stavebnictví je v útlumu. Developeři spíš projekty dokončují, než zahajují

Několik bytů, přibližně 30 ateliérů a 371 parkovacích míst k tomu připravuje v této době Ekospol, hotovo by podle mluvčího společnosti Filipa Sušanky mělo být na konci příštího roku. Dvě třetiny z chystaných bytů už mají i nové majitele.

Tato společnost ohlásila prozatímní odložení dvou projektů, v loňském roce plánovala vystavět na sedm set bytů.

„U projektů, kde kopnuto (do země) bylo, si myslím, že je snaha investora co nejrychleji stavbu dodělat,“ soudí prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. To, že je nová bytová výstavba v útlumu a spíš se jen dokončují už rozdělané projekty, sledují i ve firmě H&M. Vyrábějí okna, dveře a zimní zahrady. Velkých zakázek jim ubylo.