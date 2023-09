Policie navrhla obžalovat ředitele ústavu ve Vejprtech, kde při požáru zemřeli klienti

„Policejní orgán předložil spis s návrhem na podání obžaloby na jednu osobu,“ řekla ČT okresní státní zástupkyně v Chomutově Eva Seifertová. Mluvčí policie Ústeckého kraje Miroslava Glogovská upřesnila, že obvinění souvisí s požárem domu pro mentálně handicapované.

O tom, že obviněným je právě Koláček, informoval loni server iDNES.cz. Server tehdy uvedl, že obvinění souvisí s fungováním domova před požárem. Policie se podle serveru zabývala například tím, zda byly v domově dodrženy všechny protipožární normy.

„Netrpělivě očekávám rozhodnutí státního zástupce,“ prohlásil nyní Koláček pro ČT s tím, že vyšetřování by podle něj mělo prokázat, že se trestného činu nedopustil. Policie ředitele městské správy sociálních služeb viní z obecného ohrožení z nedbalosti, za což by mu v případě odsouzení mohlo hrozit až deset let vězení.

Druhý nejtragičtější požár v historii Česka

Státní zástupce bude teď rozhodovat, zda návrhu policie vyhoví a muže obžaluje. Případ ale také může vrátit policii, nebo zastavit trestní stíhání. Kdy rozhodnutí padne není jasné. „Dozorový státní zástupce spis zpracuje v nejbližším možném termínu,“ vysvětlila Seifertová.