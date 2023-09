Papež vyzval Graubnera, aby setrval ve funkci pražského arcibiskupa

Papež František přijal rezignaci pražského arcibiskupa Jana Graubnera, kterou mu předložil u příležitosti svých 75. narozenin. Papež zároveň Graubnera vyzval, aby v úřadě nadále setrval, a to až do chvíle, než učiní jiné rozhodnutí. Na webu to v úterý uvedlo pražské arcibiskupství. Hlava katolické církve tak rozhodla stejně jako před pěti lety v případě Graubnerova předchůdce Dominika Duky. Graubner po loňském jmenování řekl, že je připraven úřad vykonávat několik let.