Novým ředitelem GIBS by se měl stát náměstek Hendrych

Novým ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) by se měl stát dosavadní náměstek inspekce Vít Hendrych. Návrh vlády na jeho jmenování projednal sněmovní bezpečnostní výbor, premiér Petr Fiala (ODS) by ho měl do funkce jmenovat ve středu. Hendrych má ve funkci nahradit Radima Dragouna, který minulý týden zvítězil ve výběrovém řízení na pozici olomouckého vrchního státního zástupce.