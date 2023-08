Setkání Blažka s Nejedlým považuje premiér za náhodné, ministra si proto ve vládě nechá

Blažek jim řekl – a následně zopakoval na sociálních sítích – že to bylo náhodné setkání, v restauraci se údajně ukryl před bouřkou. Nakonec však v podniku pobyl pět hodin, a to v době, kdy se fungováním prezidentské kanceláře v Zemanově éře zabývá policie i Bezpečnostní informační služba.

Že to bylo náhoda, nyní zopakoval i předseda vlády, v níž Blažek zasedá, Petr Fiala. Proto také nepovažuje setkání s Nejedlým za důvod, proč by měl Blažek skončit ve vládě. Na odchod by podle něj bylo, kdyby se sešli plánovaně.

Za chybu Fiala považuje, že Blažek ihned nevyhodnotil všechny politické souvislosti, problémy kolem osoby Nejedlého, a neodešel. „Stalo se a myslím si, že si jak koaliční partneři, tak veřejnost oprávněně žádají, aby věc byla vysvětlena,“ uvedl.