Zničené fasády a popraskané stropy. Přibývá havárií, kdy řidič narazí do domu

Jako výjezd z garáže vypadá spojnice Jílového u Prahy s okolními obcemi a hlavním městem. Průjezdem v památkově chráněné radnici ze 13. století jezdí několik tisíc aut denně, včetně autobusů.

„Tenkrát to sloužilo pro povozy a nebyl problém vůbec žádný. Ale samozřejmě za posledních patnáct let je intenzita čím dál větší a teď je to katastrofa,“ popsal starosta Jílového u Prahy Pavel Pešek (Volba pro město Jílové). Nové šrámy na zdech jsou na denním pořádku. Stejně jako vyvrácené patníky nebo uražené rohy radnice. Starosta v této souvislosti uvedl, že město čeká na nový obchvat, který by to měl vyřešit.