Přibývá požárů elektrokoloběžek a elektrokol. Pozor hlavně při nabíjení, varují hasiči

Nejčastějším problémem elektrokoloběžek je prasklá duše u kol. „Stává se to nejčastěji proto, že není dofouklá, plášť se prodře, a tím prodře i duši. Takže to je opravdu 80 procent oprav. Zbytek je elektronika, často baterky,“ zmínil majitel jednoho servisu Michal Šesták.

Právě baterie je na opravu nejkomplikovanější a také nejdražší. Běžně se pohybuje mezi čtyřiceti až devadesáti procenty hodnoty celé elektrokoloběžky. „Když je třeba vytopená a má už příliš článků poškozených a výměna by byla příliš drahá, tak se mění i celá baterie,“ doplnil Šesták.

Výhodou v opravě elektrických koloběžek je pak podle techniků nízký počet součástek.

Majitelé elektrokoloběžek by měli do servisu chodit ideálně dvakrát do roka. Pozor by si pak měli dát i na jejich používání v mokrém počasí. Správně připravené jsou na něj totiž jen některé modely. Aby baterie koloběžky správně fungovala, je potřeba ji pravidelně dobíjet. Naopak poškodit ji může příliš mnoho vody, proto je lepší elektrokoloběžky nemýt vodou z hadice.