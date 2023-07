Samoživitelky jsou v začarovaném kruhu, různé projekty jim pomáhají na cestě k práci

Pojmenovat, kde je jejich místo na pracovním trhu, uvědomit si svůj potenciál a vybrat vhodnou profesi se matkám samoživitelkám snaží pomoci projekt organizace M.arter. Podle komunitní manažerky platformy Sabiny Beliančinové je hlavní moderátorkou celého kurzu kariérní poradkyně, která ženám pomáhá s návratem do práce.

„Samoživitelky mají situaci ztíženou v tom, že nemohou například sehnat hlídání nebo se nemůžou věnovat té práci tak, jak by chtěly, protože jsou na všechno samy,“ podotkla Beliančinová. Kariérní poradkyně také pomáhá těmto ženám najít práci, která umožní flexibilní úvazky nebo změnu oboru.

M.arter nabízí dvě formy programu – jeden je pouze on-line, druhý je hybridní a organizace na něm spolupracuje s úřadem vlády. Tento program nabízí dvě setkání v Praze a také networkinogová setkání. „Aby si mámy mohly najít jiné mámy, které mají stejné potíže nebo stejnou situaci. Mohou se tam zkontaktovat. Jsou tam naši lektoři – to znamená, že ti jim zase předají kontakty na nějaké zaměstnavatele,“ nastínila Beliančinová .

„Bez diskuze“

Spoluzakladatelka platformy Fandi mámám Petra Květová Pšeničná informovala, že padesát procent matek samoživitelek, kterým projekt pomáhá, uvádí, že s nimi zaměstnavatelé nehodlají ani diskutovat o tom, že by jim nabídli flexibilnější úvazek. Velmi častý je podle ní problém v regionech. „Kde sehnat práci pro maminky samoživitelky od té doby, kdy začíná školka, do doby, aby děti mohly samy vyzvednout ze školky nebo případně i ze školy, tak je velký problém,“ popsala.

A když už se možnost flexibilního úvazku naskytne, je podle Květové Pšeničné zase problém nízká částka, kterou tyto ženy za práci dostanou. „A to si zase s ohledem na to, že nemají ten druhý příjem od druhého rodiče, nemohou odvolit. Takže je to trochu začarovaný kruh,“ řekla s tím, že samoživitelky potřebují podporu od společnosti a firem. „Aby tady byla možnost nějakého hlídání. Aby ty maminky měly jistotu toho, že když nastoupí do práce, tak když budou mít nemocné dítě, tak holt budou pracovat třeba z domova,“ dodala.