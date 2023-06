Řízení pod dohledem mentora zlepší bezpečnost na silnicích, míní ministr. Podle expertů cesta správným směrem

Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče. „Má mu být oporou, aby ho upozornil na rizika, například když hrozí náledí. (…) Stačí v tomto směru to, že ten zkušenější napoví, jak se chovat lépe,“ podotkl ministr s tím, že mladí řidiči jsou nejrizikovější skupinou.

Dodal, že je zastáncem toho lidem spíše důvěřovat než nedůvěřovat. „V okamžiku, kdy máme zkušenost, že to zafungovalo na Slovensku i v dalších státech, kdy to vedlo ke snížení počtu nehod a přestupků u nejrizikovější skupiny, tak se na to máme spolehnout.“

Chce, aby kromě restrikcí zákon přinesl i nějakou výhodu. „Umožní, že lidé zákonu budou více rozumět a budou mu v tomto směru ochotni také víc vyhovět,“ domnívá se.

Podle dopravního experta z Platformy VIZE 0 Romana Budského je umožnění řízení sedmnáctiletých cesta správným směrem. „Po dobu jednoho roku si řidič může sednout za volant jen pod dohledem mentora, ale současně může najezdit hodně kilometrů a získá řidičské zkušenosti. Zažije parné léto i mrazivou zasněženou zimu, jezdí po silnicích, kam se s autoškolou neměl šanci dostat,“ míní.

Současně je podle něj nucen se chovat zodpovědně. „V opačném případě by mu mentor sdělil: V tomto případě s tebou jezdit nebudu, jsi nebezpečný a takhle se řidič chovat na silnici nemá.“